Полная неразбериха: когда выйдут с каникул ученики новосибирских школ?

Пока детей приглашают вернуться в школы со 2 апреля, но при желании можно остаться дома еще на десять дней и перейти на дистанционное обучение. Для этого родителям предлагают написать заявление на имя директора учебного заведения. Некоторые школы уже работают в таком режиме — учителя выкладывают ссылки на материал и домашнее задание онлайн.

К сожалению, технические возможности для дистанционного обучения есть не у всех. Очное по плану должно возобновиться 12 апреля, если не помешает коронавирус. Дата выхода с каникул пока не объявлена официально, школы ждут решения министра образования Сергея Федорчука.