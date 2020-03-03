Студенты НГТУ НЭТИ создадут спортивный болид с электрическим двигателем

Болид — проект магистерской программы «Автономные энергетические установки» на факультете мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ. Сборкой силовой установки занимаются семь человек — полноценная команда, поделенная на микрогруппы, в которых каждый студент выполняет свою роль. «Мы предложили студентам собрать электрический болид, и они эту идею поддержали. На сегодняшний день наша цель – это разработка силовой установки болида, включающей в себя электродвигатель, источник питания и силовой преобразователь. К выполнению каркаса и шасси планируем подключать студентов бакалавриата через проектную деятельность», – рассказал руководитель проекта Дмитрий Топорков.



Финальный тест болид пройдет на Formula Student. Чтобы выявить победителя, судьи оценивают несколько компонентов: время прохождения дистанции, оригинальность принятых конструктивных решений, отчет о стоимости изготовления, бизнес-план, экономичность потребления топлива/энергии.