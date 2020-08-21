Долгострой на улице Есенина обещают сдать в 2021 году

Возводить дом по адресу Есенина, 67 начали в 2008 году, но сдали только треть здания. Пятый и шестой подъезды стоят в полуготовом состоянии с 2014 года. По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, причина была в этом, что застройщик, группа компаний СУ-9, обанкротилась.

Дольщики взяли ситуацию в свои руки и вложили по 7 тысяч рублей за квадратный метр. Капитально план здания не меняли, но ряд работ придется провести заново. Сейчас в доме ведется вторая очередь строительства — возведение блок-секций 1.5 и 1.6, обустройство внутриподъездных и внутриквартирных перегородок, установка систем отопления, электрика, водоснабжение и остекление лоджий.

Власти также рассматривают завершение строительства третьей очереди дома. На оставшихся секциях идет процесс банкротства, когда он будет завершен, жители смогут создать ЖСК и возобновить строительство.