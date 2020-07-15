Гостиница «Турист», которую начали строить в 1968 году, откроется в 2023

Легендарный новосибирский долгострой завершат к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который проведут в Новосибирске и Омске. Здание гостиницы станет выше на 5 этажей, в нем будет 265 номеров. Также у «Туриста» появится четырехэтажная пристройка, в которой будет три конгресс-зала, апартаменты, конференц-залы, переговорные, фитнес-клубы, рестораны и магазины. Участок рядом с гостиницей станет сквером.

«Решив проблему этого долгостроя, мы сделали большой шаг в деле преобразования площади Карла Маркса — сегодня ведутся переговоры с потенциальным инвестором по реконструкции ДК «Сибсельмаш». Наша задача — превратить центральную площадь левобережья в красивое, благоустроенное место, а не скопище ларьков и палаток», — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.