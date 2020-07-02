Новосибирск занял третье место среди российских городов по темпам роста цен на новостройки

Эксперты Авито Недвижимости изучили цены на квартиры в новостройках крупных городов России. Самая дорогая недвижимость, по традиции, в Москве — один квадратный метр стоит в среднем 187 071 рубль. На втором и третьем местах расположились Сочи и Санкт-Петербург с примерной стоимостью в 120 456 и 118 414 рублей соответственно. За ними со значительным отставанием идет Казань, где один квадрат стоит примерно 79 711 рублей.

Если сравнивать со 2 кварталом 2019 года, квадратный метр сильнее всего подорожал в Сочи (+24,8%), Иркутске (+22,8%), Новосибирске (+18%) и Нижнем Новгороде (+16%). А в Москве и Санкт-Петербурге цена показала одинаковый рост — на 15,5%. В Новосибирске цена квадрата выросла и с 1 квартала 2020 года — на 7,9%. Для сравнения — для московской недвижимости цена упала на 1%.