Тарифы ЖКХ в Новосибирске вырастут с 1 июля

С июля в стране пройдет индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В этот раз существеннее всего подорожает отопление: одна гигакалория будет стоить 1467,82 рубля вместо 1384,74 рубля. Один кубометр холодной воды будет стоить 19,46 рубля вместо 18,56 рубля, горячей — 114,54 рубля вместо 108,19 рубля. Почти на 6% подорожает и водоотведение: платеж составит 15,08 рубля за куб.

Газ будет стоить 39,91 рубля вместо 38,05 рубля за килограмм. Электроэнергия подорожает на 4.47% — с 2,68 рубля до 2,8 рубля за киловатт/час. Единственный тариф, который останется без изменений — стоимость вывоза мусора.