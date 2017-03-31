Один из топ-менеджеров центра океанографии и морской биологии «Дельфиния», который принес Новосибирску победу в международном конкурсе «Город, где хочется жить», совместно с командой запустила новое направление – теперь здесь можно поплавать с дельфинами.

Зная проект изнутри, расскажите об его уникальности?

«Дельфиния» действительно значимый объект для Сибири. Он находится вдали от морей и океанов, но в его аквариумах морская вода определенной температуры и давления, в вольерах для животных панорамные окна, а само здание имеет прозрачный купол с естественным освещением. Условия содержания наших обитателей максимально приближены к природным: рыб кормят специально приготовленным коктейлем из живых мидий, креветок и кальмаров, а млекопитающие съедают порядка десяти килограммов морской рыбы в день. Создание микрофлоры – сложный процесс, над которым ежедневно трудится более ста человек. Надеюсь, в будущем мы сможем проводить образовательные экскурсии в технических помещениях и покажем всю систему изнутри.

Как начинался ваш карьерный путь в компании?

Изначально пришла на должность менеджера по рекламе, однако мне приходилось решать задачи, далеко выходящие за рамки моих обязанностей. Например, я занималась разработкой логотипа и дизайном формы для тренеров. И настолько душой прониклась к проекту, загорелась им, что до открытия трудилась без отдыха и выходных почти полгода – во мне было столько адреналина, что я не замечала усталость. А когда в феврале мы запускали центр плавания с дельфинами, выходила на работу, находясь в отпуске. Мне нравится моя деятельность, и чем дальше, тем она становится интереснее.

Многим кажется, что дельфины улыбаются, но на самом деле у них такое строение челюсти.

Какую пользу приносит совместное плавание с дельфинами?

Это не дельфинотерапия – это СПА: ты приходишь расслабиться и зарядиться положительными эмоциями, которые дарят животные. Дельфины – очень социальны по своей природе и рады видеть каждого. Многим кажется, что они улыбаются, но на самом деле у них такое строение челюсти. С людьми плавают черноморские афалины, а выступают на шоу – тихоокеанские. Последние сложнее поддаются тренировке – мы не называем процесс обучения дрессировкой потому, что никогда не наказываем наших артистов, а только поощряем и даем отдохнуть при необходимости. На уроке морской биологии у каждого есть возможность лично убедиться в этом на тренировке морских млекопитающих и увидеть, как тренеры любят своих подопечных. По сути это является не только знакомством с живыми существами, но и воспитанием уважения к ним.

В чем видите миссию центра?

Мы работаем для людей и хотим «достучаться» до каждого зрителя. Обсуждая сценарии шоу, я всегда говорю о том, что с нами не только ребенок, но и взрослый должен погрузиться в атмосферу детства и беззаботности, научиться мечтать и верить в чудеса, забыв о рутине.

Мне всегда хотелось сделать что-то важное для города, сделать так, чтобы Новосибирск действительно был местом, где хочется жить.

Также для нас важно, чтобы люди понимали, что «Дельфиния» – это колоссальный и трудоемкий проект. Придя в компанию, я даже не предполагала, насколько будет все сложно, хотя, конечно, и интересно. При этом мне всегда хотелось сделать что-то для города, внести свой вклад – это внутреннее желание, чтобы Новосибирск действительно был местом, где хочется жить.

Вы сами никогда не хотели отсюда переехать?

Одно время я жила в Томске – уютный городок, но там нет движения, которое мне необходимо. Еще у меня есть давняя любовь к Италии, ее истории, архитектуре и искусству – Тоскана и Умбрия вдохновили меня на изучение итальянского. Я бы ездила туда, чтобы помедитировать, порисовать, отдохнуть и вернуться в свой темп жизни – не могу долго сидеть на месте, мне надо постоянно работать. Когда-нибудь поеду во Флоренцию на месяц, затем – на недельку в Рим, потом – на озеро Гарда. У меня, кстати, даже любимая книга – «Ешь. Молись. Люби». И фильм тоже.

Читать любите?

Очень. Страсть к книгам передалась мне от бабушки – читаю разноплановую литературу, сразу хватаясь за десяток произведений. Мне нравится книжный магазин «Перемен», так как его ассортимент позволяет развиваться всестороннее и общаться на любые темы. Люблю людей – разных, даже если они намного старше меня или других религий: от каждого беру что-то свое, и верю, что люди встречаются не просто так. Обожаю журналы, особенно старинные. В моей коллекции есть американский журнал по архитектуре 1930-х годов. Среди любимых – Geo, Discovery, «Вокруг света», потому что путешествия – важная часть моей жизни. Ближайшую поездку планирую в Тбилиси. Наверное, все-таки Италия и Грузия для меня чем-то похожи.

У Дарьи два высших образования: в Новосибирске она окончила СибАГС, в Томске – ТПУ. Увлекается живописью. Профессионально занималась сноубордом, однако из-за травмы перешла в разряд любителей и, тем не менее, раз в сезон обязательно катается в Шерегеше. Любит готовить: с легкостью придумывает новые рецепты и планирует написать свою кулинарную книгу.

Текст: Татьяна Евстигнеева

Фото: Илья Калмыков