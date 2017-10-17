Новосибирская группа Ploho появится в фильме о холокосте

Песни «Вниз» и «Кресты» прозвучат в картине о последствиях холокоста в Литве.

Режиссёр Юргис Матулявичус лично пригласил новосибирский коллектив на съемки своего фильма «Исаак». Картина рассказывает историю латыша Андрюса Глуосниса, который расследует историю своей семьи и роль дедушки в событиях, произошедших в далеком 1941 году в Каунасе. Премьера картины ожидается в феврале 2018 года, а съемки прошли в августе в Вильнюсе. По сюжету, Ploho играют группу, игравшую на сцене полуподпольного ресторана в 1969 году, и во время ее выступления к главной героине приходит осознание важных вещей. Новосибирский коллектив исполнил свои в фильме свои песни. Сейчас музыканты собирают деньги на свой нового альбома, выход которого ожидается в декабре.