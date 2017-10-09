Новосибирский рэп-дуэт попал на сайт канала «Пятница»

Рэперы Дмитрий Захаркин и Сергей Тимонин, известные как Jessie Vatutin x WILDNIGHTS, прошли в отборочный тур крупного проекта телеканала «Пятница» — «Голос Улиц».

Оба участника занимаются музыкой уже более десяти лет. До проекта они выступали в онлайн-баттлах, как крупных, так и малоизвестных. В начале сентября «Голос улиц» объявил, что любой желающий может выложить в социальную сеть ВКонтакте свое музыкальное видео с хэштегом #голосулиц, а команда проекта выберет в течение месяца из работ триста лучших, которые будут представлены на официальной странице шоу на сайте телеканала. После этого за любой клип можно будет проголосовать на сайте. Лучшие сто по результатам этого голосования примут участие в проекте. Дмитрий и Сергей оценивают свои шансы отправиться в Москву высоко - клип дуэта понравился известному рэперу Басте, который поделился им в своем Твиттере.