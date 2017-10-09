Новосибирская филармония бесплатно расскажет о русской культуре «образца 1917 года»

Цикл посвящен XVIII фестивалю русской музыки «Покровская осень». Он будет состоять из трех лекций о разных видах искусства предреволюционной России.

12 октября цикл откроет художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Калужский лекцией «Русская музыка 1917 года» о ведущих композиторах периода и театральной жизни в столицах и провинции. 13 октября доктор филологических наук Илья Кузнецов расскажет о том, что лучшие поэты того времени — Ахматова, Пастернак, Маяковский и другие - думали о событиях современности. В последний день, 14 октября известный сибирский историк, профессор Виктор Козодой расскажет о том, чем жила страна в этот непростой период, о ситуации на фронте и в тылу, ведущих политических партиях.

Все лекции начнутся в 18.30, зарегистрироваться посетители могут на сайте Новосибирской филармонии.