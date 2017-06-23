В честь дня города в Новосибирске проходит неделя бесплатных концертов от Филармонии, в рамках традиционного фестиваля «На ступенях». Музыкальные коллективы выступают на открытом воздухе – на крыльце Дома Ленина (Новосибирская государственная филармония).
Программа:
23 июня(пятница), 18:00 – Ансамбль «Маркелловы голоса»,
24 июня (суббота) , 18:00 – Вокальный ансамбль Павла Шаромова,
25 июня (воскресенье), 16:00 – Гала-концерт.
Фото: Густаво Зырянов
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