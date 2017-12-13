Яндекс рассказал про самые популярные поисковые запросы Новосибирска

Больше всего в 2017 году людей интересовал Ждун и Владимир Городецкий.



Отставка губернатора Новосибирской области стала главным местным событием, закономерно, следующими по популярности темами стали назначение Андрея Травникова и уход Виктора Толоконского. Превзойти политиков смогли Ждун, Дима Билан, Наталья Варлей и Мария Максакова. Что касается вещей и явлений, целый год в топе находятся криптовалюты, iPhone X и, конечно, спиннеры. Как у всей России, любимым шоу жителей Новосибирска стала «Игра престолов», но уникальным по популярности запросом для города стал «Универ. Новая общага», которую так не любят ни в одном другом регионе. Большое количество запросов было посвящено скандальному фильму «Матильда» Алексея Учителя, а главным спортивным событием стал Кубок мира по биатлону.