Оставить в живых: новосибирские разработчики создали игру с непростыми условиями

Игроки управляют поездом и каждую минуту вынуждены делать сложный выбор — кого спасти.

Разработчики говорят, что при своем простом воплощении и механике, у Choo-choose есть философский подтекст — ее позиционируют как «арт-объект». Игрокам придется выбрать, пожертвовать кошкой или собакой, беременной женщиной или матерью с ребенком, больным и здоровым, всего двенадцать раз. Возрастное ограничение — 16+, потому что, по мнению создателей, «дети не поймут таких выборов, они не воспримут их так, как хотели бы мы – чтобы они действительно вызывали какой-то отклик в душе, сердце». Разработчик Олег Авдеев делится наблюдениями: «Даже в такой безопасной среде люди начинают защищаться от выбора, кто-то уходит от выбора, например, говорит, что не будет ничего делать, вскидывает руки кверху и дает игре катиться самой. Кто-то играет очень иронично и отстранено, спасает котиков или начинает давить вообще всех. Это тоже защитная реакция от такого сложного выбора, от того, чтобы посмотреть в себя».

Choo-choose вошла в тройку призеров на международном конкурсе Game Jam и будет представлена на выставке в Германии.

Фото: кадр из телесюжета «Новости ОТС»