Главной темой пятой конференции TEDx в Новосибирске станет Человек будущего

В ближайшее время человечество оживит пару-тройку кадров из фантастических фильмов, как то: печать органов и искусственный интеллект. При этом легендарный формат TEDx основывается на реальных идеях, исследованиях, продуктах, уже запущенных в разработку. Эта интеллектуальная конференция обещает изменить наше представление о людях будущего: профессионалы в сферах инноваций, бизнеса, педагогики и искусства подискутируют с аудиторией о перспективах хомо сапиенс. В качестве доказательства для скептиков одним из спикеров выступит бионический человек Евгений Черешнев, который «силой рук» может управлять устройствами без потребности в авторизации и паролях и открывать двери без ключа. Никакой мистики – исключительно наука и биочип, вживленный под кожу в область между большим и указательным пальцем. Кто знает, может, через несколько лет банковскими картами в запястьях уже никого не удивишь, а цифровое рабство не будет восприниматься, как проблема – в нем будут видеть только возможности.

ДКЖ, 20 мая

Текст: Татьяна Евстигнеева