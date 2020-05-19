«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

«ВКонтакте» запустила эту функцию из-за самоизоляции. Групповые видеозвонки можно организовывать через последнюю версию мобильного приложения. Чтобы начать разговор, нужно открыть беседу, нажать на кнопку звонка и выбрать, кого из чата пригласить. Добавить собеседника можно и во время разговора. Принимать звонки могут все пользователи, а в ближайшее время функция «начать групповой звонок» станет общедоступной. К осени разработчики обещают увеличить максимальное количество участников так, что организовывать видеоконференции можно будет для целых школьных классов.