«Если ваши знакомые итальянцы считают русских странными, знайте — это из-за меня»: пользователи Твиттера делятся самыми стыдными историями

это больше смешно, чем стыдно, но всё же

как-то раз, придя на кассу в магазине, я сильно затупила с восприятием окружающего мира и начала слышать то, что мне нужно

представим ситуацию

кассир: пакет нужен?

я: да, с капустой

к: пирожок с капустой?

я: нет не нужен#моястыднаяистория pic.twitter.com/AoLhEUiKEX