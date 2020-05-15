«Если ваши знакомые итальянцы считают русских странными, знайте — это из-за меня»: пользователи Твиттера делятся самыми стыдными историями

Русскоязычные пользователи придумали новый флешмоб #МояСтыднаяИстория и делятся самыми нелепыми проишествиями из своей жизни, за которые им до сих пор неловко.
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Русскоязычные пользователи придумали новый флешмоб #МояСтыднаяИстория и делятся самыми нелепыми проишествиями из своей жизни, за которые им до сих пор неловко.
в Италии приехала в дом семьи по обмену, и хозяйка предложила мне ciabatte (тапочки), а я подумала, что она предлагает мне чиабатту, и ответила "спасибо, я не голодная"— злая маргарита (@copterhellic) May 12, 2020
если ваши знакомые итальянцы считают русских странными, знайте, это из-за меня#МояСтыднаяИстория
так громко орал под песню Билана Number One Fan— 🪐 (@sixx__star) May 12, 2020
что дачные соседи решили,что у нас пожар и прибежали тушить пламя#МояСтыднаяИстория
это больше смешно, чем стыдно, но всё же— surnud kiisu (@ymri_NO_zavtra) May 12, 2020
как-то раз, придя на кассу в магазине, я сильно затупила с восприятием окружающего мира и начала слышать то, что мне нужно
представим ситуацию
кассир: пакет нужен?
я: да, с капустой
к: пирожок с капустой?
я: нет не нужен#моястыднаяистория pic.twitter.com/AoLhEUiKEX
#МояСтыднаяИстория— хело, чмо (@BansheeLol) May 14, 2020
БуКвАлЬнО сЕгОдНя иду в другой мак за крышками, иду себе спокойно, слушаю серебро. В какой-то момент по непонятной мне причине наушники отключаются и на всю улицу ‘НИКОГДА НИКОГДАААА НИКОМУ НИКОМУУУУ’
Я английский учу с пятого класса, сменила много разных репетиторов и школ по языку, но всегда не могла разговаривать— м (@airammairamm) May 14, 2020
И ВОТ
Ко мне подходит иностранец и спрашивает дорогу к большому театру, который через дорогу находился и я просто говорю: ТУДА и рукой показываю#МояСтыднаяИстория
#МояСтыднаяИстория— мэрилесс (@_merril_) May 12, 2020
ввела мамин номер телефона в тесте кто ты из винкс
с неё сняли 300 рублей
хотя это не очень стыдная истрия
поскольку я узнала, что я Стелла
Пусть будет #моястыднаяистория, хотя мне за это не стыдно))— specialfucker (@ghost_of_utopia) May 12, 2020
На 1 курсе мы пришли на нашу самую первую пару у пожилого препода. Он сел за стол, положил голову на сложенные руки и замер. Через пару минут я в гробовой тишине прошептала «он умер что ли?», на что он ответил «пока нет»
Когда мне было 11, я была в гостях у маминой подруги и ее дочери, и на столе лежал гигантский Скинерс. Когда уходили, не выдержала и запихнула его под толстовку. В итоге на выходе из дома он вывалился на глазах у всех. Клептоман-неудачник🤡#МояСтыднаяИстория— 🐸φř℮đðɣ ๖ۣۣۜLøℜęñჳǿ☀ || ради бога не ищите червей (@lajmcat) May 12, 2020
На паре по римскому праву меня вызывали отвечать тему к кафедре. И я случайно назвала Цицерона цитроном.все это время преподка смотрела на меня примерно так 😳😳😳.А я не понимала что не так...— Scarecrow (@Scarecrow_143) May 12, 2020
Потому не путайте. Вот так выглядит Цицерон, а так цитрон...#моястыднаяистория pic.twitter.com/AC2aVA3i5o
#моястыднаяистория— · хося · (@n_soxie) May 12, 2020
я надеюсь что человек которому я это писала не увидит данный твит но это правда стыд испанский, мне хотелось умереть pic.twitter.com/g0p44MzJSi
Один раз остановил какую-то девушку на улице, чтобы спросить, где тут аптека. Но мем в том, что я забыл слово "аптека". И поэтому я спросил: Где здесь ближайшая ТАБЛИЦА? Потому что мой больной мозг смешал слова таблетки+больница))я молчал весь оставшийся день#МояСтыднаяИстория— ✪Дарксиль✪ (@TheMadnessTiger) May 12, 2020
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