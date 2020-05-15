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«Если ваши знакомые итальянцы считают русских странными, знайте — это из-за меня»: пользователи Твиттера делятся самыми стыдными историями

Русскоязычные пользователи придумали новый флешмоб #МояСтыднаяИстория и делятся самыми нелепыми проишествиями из своей жизни, за которые им до сих пор неловко. 

 

Лидия Осинцева ,
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