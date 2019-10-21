Жителей Новосибирска попросили не пугаться сирен

В МЧС попросили жителей города спокойно заниматься своими делами и не реагировать на звуки сирен и уличных громкоговорителей. Они будут включены с 15:40 до 16:00 часов. Сразу после этого на пятидесяти семи экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трёх железнодорожных вокзалах появится заставка, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения. Такие проверки будут проводить каждые полгода.