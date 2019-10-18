Ближайшая родственница слона скрыла беременность от сотрудников Новосибирского зоопарка

Этих необычных грызунов с клыками привезли в Новосибирск в 2015 году. Самке удалось скрывать свое положение целых восемь месяцев – она вела себя, как обычно, и сотрудники зоопарка ни о чем не подозревали. Пол малыша пока определить не удалось — ветеринары не хотят тревожить животных. Но посетители уже могут на него посмотреть — мать не прячет его. Доманов называют ближайшими родственниками слонов, несмотря на существенные отличия в размерах — у них много общего в строении скелета, черепа, зубов, а их резцы биологи называют аналогом слоновьих бивней.