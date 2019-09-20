В Заельцовском парке реконструируют сразу две эпохи

21 сентября одновременно начнутся два фестиваля «Сибирь изначальная» и «Перекрестки истории: средневековье».

Оба мероприятия стартуют в 13 часов. «Сибирь изначальная» посвящен временам освоения региона на рубеже XVII и XVIII веков – организаторы даже воссоздали избу приказчика Умревинского острога по археологическим находкам. Гостям покажут кремневое оружие и дадут попробовать блюда той эпохи.

На другой площадке, «Перекрестки истории: средневековье» посетителей ждет реконструкция массовых и дуэльных рыцарских сражений, мастер-классы по средневековому ремеслу, исторические лекции и даже детский рыцарский турнир.

Вход на оба фестиваля бесплатный