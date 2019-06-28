Музей Новосибирска предлагает выбрать возраст Новосибирска

Проведет обсуждение на Обской, 4 ученый секретарь музея Евгений Антропов — он выскажет своё мнение и предложит сделать то же самое всем желающим. На встречу можно записаться по телефону 222–67–42.

После публичного обсуждения гостей музея ждет экскурсия по зданию, памятнику архитектуры, и знакомство с действующими выставками («Мода из комода», «От уравнения к полету», «Театральный сезон»). Затем для собравшихся прозвучат авторские и бардовские песни от студии игры на гитаре «Надежда». Программа начнется в 16:30.

В этот же день пройдут три уличных экскурсии, из которых две начнутся в 12:00 и нужно будет выбрать между прогулкой-путешествием по Нарымскому скверу и панорамной экскурсией с открытой террасы президентского люкса на крыше отеля «Горский». Записаться на них и получить подробную информацию можно по телефону 89137350337. Третья, бесплатная, экскурсия начнется в 16:00 от театра «Старый дом» и будет посвящена 125-летию старейшей в Новосибирске библиотеки Л.Н. Толстого. Уточнить подробности и записаться можно по телефону 266-33-19.