Новую станцию новосибирского метро начнут строить в сентябре
По плану, станция «Спортивная» должна заработать к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.
Она будет находиться рядом с новой ледовой ареной и иметь два вестибюля. Ожидается, что станции предстоит принять огромное количество болельщиков, так что архитекторы обещают рассредоточение пассажиропотоков с одной стороны платформы и с другой платформы, для того чтобы избежать перегрузки. По их расчетам, чтобы перевезти всех желающих со «Спортивной» на другие, не понадобятся дополнительные поезда — к существующим прицепят по одному вагону. Также на платформе новой станции установят двери и тепловые завесы, чтобы температура оставалась комфортной даже зимой. Строительство обойдется городу примерно в три миллиарда рублей.
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