Новую станцию новосибирского метро начнут строить в сентябре

Она будет находиться рядом с новой ледовой ареной и иметь два вестибюля. Ожидается, что станции предстоит принять огромное количество болельщиков, так что архитекторы обещают рассредоточение пассажиропотоков с одной стороны платформы и с другой платформы, для того чтобы избежать перегрузки. По их расчетам, чтобы перевезти всех желающих со «Спортивной» на другие, не понадобятся дополнительные поезда — к существующим прицепят по одному вагону. Также на платформе новой станции установят двери и тепловые завесы, чтобы температура оставалась комфортной даже зимой. Строительство обойдется городу примерно в три миллиарда рублей.