Улица Ленина станет пешеходной перед Днем города

В нем примут участие пять иностранных команд, в том числе, из Западной Европы — свое участие подтвердили флористы из Бельгии, Болгарии, Испании, Китая, Латвии и Чехии. Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что по улице Ленина пройдет карнавальное шествие с цветочными платформами, каретами, артистами и многим другим. Сейчас на площади Ленина готовят специальные платформы для участников. Своих коллег из команд междунарожного уровня пригласили в Новосибирск организаторы, которые в свое время представляли команду российских флористов в США и заняли там второе место.