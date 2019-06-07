В Новосибирске можно купаться на пяти пляжах

Купаться летом-2019 в Новосибирске можно на «Наутилусе» в Ленинском районе, на пляжах парка культуры и отдыха «У моря Обского», «Звезда» и ООО «Сан Сити» в Советском районе и в парке культуры и отдыха «Бугринская роща» в Кировском районе. Остальные водоемы забраковали из-за сложного рельефа дна, быстрого течения и водоворотов и качества воды. В популярных, но запрещенных, местах будут круглосуточно дежурить спасательные посты МАСС. «Люди все равно будут туда ходить. Это всем нам известный водоем карьер Юго-Западный, Горский, озеро Лесное в Дзержинском районе, биатлонный комплекс, Жемчужина Сибири в Заельцовском районе. По статистике, которая сложилась за десять лет существования службы, это наиболее опасные водоемы», — объяснил начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Дмитрий Фокин.