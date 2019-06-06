Валерия выступит на Дне России в Новосибирске

Игорь Решетников сообщил, что во всех районах и городских округах региона запланированы концерты, выставки, фестивали, молодежные акции и интерактивные площадки. Основные мероприятия по традиции пройдут на площади Ленина в сквере перед НОВАТом. Начнется празднование в 10.30 с костюмированного шествия по Красному проспекту, в 11.00 праздник официально откроется театрализованной литературно-музыкальной композицией «Россия: хоровод времен». Коллективы Новосибирска развернут на сцене историческую ретроспективу развития государства от славянской Руси до современного периода. Еще один музыкальный блок посвящен 75-летию Новосибирской области.

С 11.50 до 16.00 для горожан выступят профессиональные и любительские коллективы, а желающие смогут поучаствовать в викторине по вопросам российской истории и истории Новосибирской области и Новосибирска.

Главный концерт «Россия – моя страна!» пройдет на Михайловской набережной — сбор гостей объявлен в 13.30, а выступление Валерии начнется в 20.00.