«Пожарные» котята нашли дом

На своей странице Вконтакте Илья Александров рассказал: «Ночью пока ребята уже разбирали, проливали полностью сгоревший дом, я бегал по деревне в поисках молока и шприца, чтобы покормить котят. Страшно даже представить что они натерпелись. Перепуганных, мечущихся вдоль трассы, поймали, посадили в грохочущий «Урал». Я забрал их домой. Просьба ко всем меня понимающим, помогите пристроить котят». Сам спасатель не мог оставить их себе из-за того, что у него самого уже два взрослых кота. На просьбу бойца моментально откликнулись — запись о котятах получила более ста репостов, и малыши буквально за день нашли новые семьи.



