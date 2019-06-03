Владимир Путин присвоил аэропорту Новосибирска имя Александра Покрышкина.

31 мая президент подписал указ «О присвоении аэропортам имени лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». В нем упомянуты сорок четыре российских города. Толмачево было решено назвать в честь знаменитого маршала в ходе проекта «Великие имена России» - в голосовании за новое имя приняли участие сто пятьдесят тысяч человек. Другими вариантами были Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов, но в начале декабря прошлого года на канале «Россия-1» объявили результаты, и стало известно, что имя Александра Покрышкина победило, набрав семьдесят пять процентов голосов.



