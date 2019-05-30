В Академгородке планируют восстановить велодорожки

Этот проект обсуждался несколько лет, но уже включен в план на 2019 год. Об этом сообщила депутат городского совета Наталья Пинус на своей странице в «Вконтакте»: «Выделяемая сумма не позволит решить вопрос целиком, но определенно позволит положить неплохое начало. С чего начать? — Вопрос интересный. Думаю, на следующей неделе проведем по этому поводу встречу в районной администрации». Также Пинус попросила велоактивистов поучаствовать в определении приоритетов проекта. По первым откликам стало ясно, что в Академгородке хотели бы видеть полноценную велосеть с популярными маршрутами — к НГУ, от Дома ученых до «Сеятеля». Кроме того, жители надеются, что власти организуют уборку новых дорожек, чтобы их не постигла печальная судьба старых.