Музей Новосибирска приглашает сыграть в сказке

Главными персонажами праздника и ведущими станут музейные феи, которые не только проведут детей и их родителей за кулисы театра, покажут костюмы и реквизит актеров, но и потом вместе с ребятами отправятся на поиски сказочного мешка, в котором спрятаны загадки. Мальвина, Буратино, Комар Пискун, Мальчик с пальчик, Машенька, Колобок… Без роли не останется никто и вместе с музейными феями ребята отправятся в сказочное путешествие, где даже не смотря на угрозы злой ведьмы победит дружба и добро!

Дальше музейные феи проводят всех в новый зал музея «Кривощеково». Здесь в уютной атмосфере, отдохнув на коврах и пуфиках, дети нарисуют следы сказочных животных, соберут кирпичный Терем теремок, посмотрят мультфильмы, потрогают музейные экспонаты и узнают их историю.

Часовая программа рассчитана на детей с пяти до двенадцати лет. Начало — 1 июня в 11:00 и в 16:00 по адресу ул. Обская, 4.