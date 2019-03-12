Герда начала выводить медвежат на прогулки

Сотрудники убрали снег вокруг вольера и сняли оградительную ленту, единственное, о чем они просят гостей — не шуметь, не звать медведицу и не бросать животным игрушки и корм. Во время прогулок все внимание Герды сосредоточено на малышах, которые постепенно становятся все более активными и любопытными. Еще неделю назад медведица не разрешала им выходить из логова, но, видимо, приняла решение, что время настало. Зоопарк продолжает делиться видео из жизни семейства, которые можно смотреть на их канале на Youtube, и приглашает в гости.