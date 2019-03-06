Зоопарк показал, как кормят больших куниц

Новосибирский зоопарк выложил очередное видео, на этот раз посвященное большим куницам, распространённым в Центральной и Южной Америке. Весят они до пяти килограммов, а в длину — шестдесят-семьдесят сантиметров. У тайр смешанная диета — наравне с животной пищей они едят много фруктов, но в этот раз сотрудники угостили их говядиной и курицей. Ради лакомства животным пришлось пройти целую полосу препятствий.

Тайры живут в Новосибирске с 2014 года — в столицу Сибири они приехали из Англии. В зоопарке родилось уже шесть малышей — животные приносят потомство каждый год, что не происходит нигде больше в России.