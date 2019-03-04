Кай открыл купальный сезон

Кай сможет развлекаться в то время, когда его подруга Герда занята воспитанием их двух малышей, родившихся в декабре. Зоопарк поделился видео, на котором видно, как медведь рад воде. 1 марта сотрудники рассказали в группе ВКонтакте: «Сегодня Каю пустили воду в бассейн, а ещё любимого мишку угостили тортом из морковки, мойвы, морской капусты и тыквы». Белые медведи живут отдельно, пока их детеныши достаточно не подрастут, так что бассейн с игрушками скрасит одиночество гиганта.