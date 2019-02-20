Герда родила двух медвежат

Белая медведица стала матерью в декабре прошлого года и несколько месяцев ведет затворнический образ жизни, выкармливая детенышей. Как рассказали в зоопарке в описании к видео: «В природе белые медведицы незадолго перед родами прячутся в берлогу и остаются там на протяжении нескольких месяцев и обходятся без корма. В условиях зоопарка мы тоже стараемся создать для медведицы охранный режим. Мы не тревожим Герду, не заходим в вольер. О появлении малышей мы узнали с помощью камер видеонаблюдения, установленных в логове Герды. Биологи и ветеринарные врачи еще не осматривали медвежат, но дистанционное наблюдение показывает, что с ними все в порядке». Медведица впервые выкармливает двух малышей, но в зоопарке надеются, что все пройдет хорошо. Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило объяснил: «Несмотря на то, что белые медведи живут во многих зоопарках мира, этот вид остается крайне непростым в содержании и разведении. Случаи, когда медведицам удается выкормить двух медвежат, довольно редки. Сотрудники зоопарка даже снег возле ее вольеры не убирают. Природа все предусмотрела: в первые месяцы жизни детенышей, медведицы ничего не едят, им хватает внутренних ресурсов. И мы просим посетителей не звать Герду, не бросать ей игрушки и корм. Ей сейчас ничего этого не нужно. Мало того, это может навредить. Лучшее, что мы все можем сделать, повторю – не беспокоить медведицу и ее малышей».