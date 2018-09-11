Краеведческий музей покажет «Хроники инженера»

Дневник и архив инженера Сергея Полыгалина расскажут, что происходило во время строительства легендарного Оперного.

Инженер-строитель руководил постройкой театра с 1931 по 1937 и вел заметки во время первого сезона. Выставка приурочена к девяностолетию с начала проектирования самого известного архитектурного объекта Новосибирска. Изначально в центре планировался целый комплекс под рабочим названием «Дом науки и культуры» — он включал в себя театр, концертный зал, музей, картинную галерею, библиотеку и научный институт. Начать было решено с театра — авангардного и современного по тем временам. У Сергея Полыгалина на тот момент уже был опыт работы над крупными зданиями, но Оперный оказался непростым проектом — остро не хватало материалов и специалистов, а в 1933 году возведенный в основных объемах театр пришлось переделывать из-за смены идеологии. На выставке посетители смогут побывать в роли жюри Всесоюзного архитектурного конкурса, на котором и был определен внешний вид Оперного таким, каким его знаем мы.

Выставка откроется 14 сентября в 16 часов, в этот день вход на нее свободный.