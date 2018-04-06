Новосибирский зоопарк начал продавать билеты через интернет

Максимальное количество билетов на одну покупку — шесть штук.

Чтобы приобрести их, необходимо заполнить все поля в соответствующем разделе, проверить состав заказа и правильность введенных данных. Оплатить можно с помощью банковских карт платежных систем Visa, MasterCard и «Мир», после этого на электронную почту придет информация о заказе и сами билеты. При посещении зоопарка их не потребуется обменивать на бумажные бланки в кассе — контролеры смогут считать QR-код с экрана телефона или планшета. Электронные билеты действительны со дня приобретения до конца календарного года, в котором были куплены, и, в случае необходимости, можно оформить их возврат.