На улицах Новосибирска появятся пылесосы

Городские власти купили новую технику для уборки весенних дорог и тротуаров.

Двадцать единиц уже прибыли в Новосибирск, десять из них — большие вакуумные пылесосы. «Вакуумная подметально-уборочная машина City Fante предназначена для летнего и зимнего содержания дорог и территорий с твердым покрытием. Комплектуется быстросъёмной самосвальной платформой для перевозки твёрдых грузов, взаимозаменяемой вакуумно-подметальным оборудованием для подметания и подборки мусора», — пояснили в мэрии. Новые машины будут собирать пыль и грязь с новосибирских улиц в теплое время года.