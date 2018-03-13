Новосибирские животные вышли из спячки

Они обычно просыпаются самыми последними. Зоотехник отдела хищных животных Светлана Воробьева рассказала: «Осенью, когда барсуки засыпают, мы прикрываем их домики снегом, чтобы им было теплее. Начиная с конца февраля, мы внимательно наблюдаем за их вольером, немного убираем снег, чтобы у них была возможность выйти, если вдруг проснутся. В этот раз так и получилось. Мы увидели следы, поняли, что они выходили. А через несколько дней и самих барсуков увидели, накормили их. Животные не просыпаются так, чтобы глаза открыл и сразу активен, как летом. Нет, они выходят ненадолго, потом могут еще поспать пойти. Постепенно всё. Но спячка кончилась».

Бурые медведи тоже проснулись, правда, некоторым из них удалось отдохнуть только несколько недель — маленький медвежонок прервал «тихий час», так что его маме тоже пришлось выйти из спячки. Дольше всего зимовал Леха — солнце разбудило его в начале марта.