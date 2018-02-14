Академгородок расширится в размерах

Городские власти рассказали о проекте «Академгородок 2.0».

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объяснил, что в планах вывести Академгородок на новый виток развития. Для этого власти предлагают расширить его территорию — задействовать Нижнюю Ельцовку, Кольцово, Краснообск и, возможно, даже Бердск. На новых местах планируют разместить новые инновационные предприятия, использующие разработки местных ученых. Проект уже поддержал Президент — власти хотят комплексно развивать научную базу, образовательную базу и самую территорию Академгородка. В течение 2018 года местная администрация должна будет разработать план реализации новой концепции.