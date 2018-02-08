Новосибирский зоопарк объявил пол маленькой пумы
Детеныш, родившийся в ноябре прошлого года, оказался девочкой, которую назвали София.
Это первое потомство новосибирских пум за последние пять лет. Первое время Милана скрывала детеныша и почти не выходила из домика, но сейчас маленькая пума подросла и понемногу обретает самостоятельность. Ветеринарам зоопарка удалось на время разделить их, чтобы сделать ей прививки и провести необходимый осмотр, тогда они определили пол. Детеныш останется с мамой ближайшие полгода — несмотря на то, что он уже ест «взрослую» пищу, ему все еще нужно молоко. По мере взросления у пумы поменяется цвет глаз (сейчас они все еще голубые) и окрас — к двум годам она избавится от «детских» пятнышек. Посетители зоопарка могут довольно легко увидеть малышку, потому что сейчас она много времени проводит на улице.
Фото Владимира Шадрина
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.