Новосибирский зоопарк объявил пол маленькой пумы

Детеныш, родившийся в ноябре прошлого года, оказался девочкой, которую назвали София.



Это первое потомство новосибирских пум за последние пять лет. Первое время Милана скрывала детеныша и почти не выходила из домика, но сейчас маленькая пума подросла и понемногу обретает самостоятельность. Ветеринарам зоопарка удалось на время разделить их, чтобы сделать ей прививки и провести необходимый осмотр, тогда они определили пол. Детеныш останется с мамой ближайшие полгода — несмотря на то, что он уже ест «взрослую» пищу, ему все еще нужно молоко. По мере взросления у пумы поменяется цвет глаз (сейчас они все еще голубые) и окрас — к двум годам она избавится от «детских» пятнышек. Посетители зоопарка могут довольно легко увидеть малышку, потому что сейчас она много времени проводит на улице.

Фото Владимира Шадрина