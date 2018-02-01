Толмачево вводит новую систему наблюдения за самолетами

Нововведение под названием «Альманах» — отечественная разработка, которая должна сделать полеты еще безопаснее.

По информации конструкторов, система — многопозиционная, то есть принимает данные с нескольких датчиков одновременно, так что информация о движении на аэродроме становится более точной и поступает в режиме реального времени. Помимо этого, «Альманах» может распознавать типа судна и отличает самолеты от спецтехники. Пока неизвестно, когда именно система начнет работать в Толмачево, но санкт-петербургский Пулково перейдет на нее уже в марте. Кроме новосибирского аэропорта, «Альманах» планируют ввести в Самаре, Хабаровске, Минеральных Водах, Тюмени, Екатеринбурге, Владивостоке и Краснодаре.