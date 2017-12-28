В центре заработала «умная» остановка

В новом павильоне на «Доме Ленина» есть бесплатный Wi-Fi и зарядка для телефонов.

Как сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска, «умная» остановка — экспериментальный проект крымской компании «Городские инновации Спб», который они предложили городским властям в апреле на форуме «Городские технологии». Пассажиры смогут бесплатно пользоваться беспроводным интернетом, зарядить мобильный телефон и, при необходимости, нажать кнопку 112. Также внутри павильона поддерживается комфортная температура. Остановка защищена антивандальной системой. Городские власти сообщили, что, в случае, если «пилотный» проект будет успешным, похожие павильоны появятся и в других районах Новосибирска.