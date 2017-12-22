Посетители НГОНБ смогут поговорить с новогодней елкой

Дерево на первом этаже Новосибирской государственной областной научной библиотеки собрано из компьютерных деталей.

Елку соорудили сотрудники-айтишники из монитора, на котором идет отсчет до начала нового года, материнских плат, клавиатур и планок оперативной памяти. Звездой для высокотехнологичной красавицы служит кулер. С елкой можно пообщаться и получить ответы на интересующие вопросы — в ее основе голосовой помощник «Яндекса» «Алиса», чтобы начать разговор, нужно ее поприветствовать. Дерево простоит в библиотеке до конца новогодних каникул. В прошлом году сотрудники библиотеки сделали елку, которая пела песни.