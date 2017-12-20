В Ледовом городке на набережной строят «Боярскую горку»

В этом году любимое место праздничного отдыха переехало ближе к метромосту.

Ледовый городок официально откроется 30 декабря в 17:00 часов, но попасть в него можно будет уже с утра. В этом году его перенесли с привычного места на Михайловскую набережную, а темой станут сказки — «Сказка о рыбаке и рыбке», «Летучий корабль», «Хозяйка медной горы» и другие. В центре городка расположится «дворец» из скатов и винтовая горка с Золотой рыбкой, а главной станет «Боярская» - в этом году ее поднимут не на одиннадцать, а на четыре метра, а скатиться по ней можно будет на все пятьдесят. Работать сказочный парк будет ежедневно с 11:00 до 22:00, автомобильная парковка будет располагаться слева от входа.

Фото: Михаил Периков