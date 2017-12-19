Елки Новосибирска порозовели

Хвойные деревья обработали специальным веществом — покусившихся на них ждет неприятный сюрприз.

Перед новогодними праздниками количество попыток незаконно срубить ели растет, поэтому городские власти каждый год прилагают усилия это предотвратить. Помимо патрулей в лесах, «Горзеленхоз» обрабатывает деревья в парках специальным «антивандальным» составом ярко-розового цвета. Он безвреден для окружающей среды, но доставит ворам много неприятностей — в помещении вещество начинает издавать резкий запах, который держится до нескольких недель. На улице он безопасен и полностью исчезнет с деревьев к концу зимы.