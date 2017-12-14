Советскую откроют для двустороннего движения

Новые дорожные знаки появятся в ближайшие дни.

Мэрия приняла решение сделать движение по Советской между Ленина и Вокзальной магистралью двусторонним до конца января — пока будет работать пешеходная зона. Анатолий Локоть распорядился «не тянуть» с этим проектом, поскольку на улице Ленина вовсю идет строительство ледового городка, а проезд для машин затруднён. Многие автомобилисты винят решение властей сделать эту зону пешеходной в большем, чем обычно, количестве пробок в центре Новосибирска, а отдельные лица даже подали иск. Улица Ленина будет открыта 29 января, к тому моменту движение на Советской вернется к привычной схеме.