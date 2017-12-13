Новосибирск-Главный стал удобнее

На вокзале заработала электронная очередь.





Новую систему тестировали на протяжении недели и на выходных запустили официально. Принцип работы — такой же, как во многих других организациях: в терминале необходимо выбрать операцию, распечатать талон со своим номером и дождаться на специально установленных креслах, пока он не высветится на табло вместе с соответствующим кассовым окном. Сотрудники вокзала рады нововведению, потому что процесс покупки билетов станет более простым, пассажирам не нужно будет подстраиваться под режим работы касс, и нагрузка будет распределяться по операторам более равномерно, чем раньше.