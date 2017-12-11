В Новосибирском зоопарке появились земляные волки

Несмотря на название, волкам они не родственники.

Как объяснили в зоопарке, животные принадлежат к семейству гиеновых — внешнее сходство бросается в глаза. «Земляными» их называют из-за того, что, несмотря на то, что живут «волки» на равнинах Восточной и Южной Африки, предпочитают строить укрытия в норах. В зоопарках этих животных найти сложно, отчасти из-за их специфического рациона — в природе они питаются преимущественно термитами и предпочитают жить по соседству с их жилищами. В Новосибирске рацион волков придется изменить — сотрудники планируют кормить их насекомыми, вроде сверчков и саранчи, отварной птицей и овощами. Новички, приехавшие в зоопарк из Алматы, постепенно осваиваются и начинают показываться посетителям.