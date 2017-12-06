Новосибирский зоопарк показал ноябрьских малышей

Легче всего приходится самке тамарина — у этих животных принято разделять родительские обязанности, так что отец периодически «сидит» с двумя детьми, забирая их у мамы, с которой они проводят большую часть времени. Мартышке Бразза приходится ухаживать за малышом в одночку, так что он не отходит от нее ни на минуту, но сотрудники зоопарка отмечают, что группа хорошо приняла новичка.

Двое детенышей патагонских мар проявляют куда больше самостоятельности — они смело исследуют семейный вольер, который делят с обыкновенными игрунками. Разные виды не мешают друг другу, так как существуют на разных «этажах» — обезьяны почти не спускаются на землю, а их соседи — очень миролюбивы.

Фото: Владимир Шадрин