В «Ауре» открывается универмаг в формате off-price

9 декабря в Новосибирске открывается первый универмаг одежды Familia. Он будет работать в популярном заграницей формате off-price: сеть торгует вещами известных марок из старых коллекций с максимально возможными скидками. Всего в стране более двухсот торговых точек Familia - формат, который создатели называют «охота за сокровищами» не позволяет им открыть интернет-магазин, так как большая часть товара представлена в единственном экземпляре и разлетается, как горячие пирожки. Сеть работает более чем с тремя тысячами брендов, среди которых Ecco, Pepe Jeans, Triumph, Tokyo Laundry, Cross Jeans, Tally Weijl и даже одежда российских дизайнеров — Марии Цигаль и Виктории Смоляницкой.

Представители магазина сообщили, что торжественное открытие состоится в «Ауре» 9 декабря в 11 часов, покупателям обещают дисконтные карты, скидку 10% и подарки при покупке от полутора тысяч.