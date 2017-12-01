Музей Первомайского района приглашает спеть «Джими, Джими, ача, ача»

В 1969 году «Орион» стал первым кинотеатром с большим экраном в Первомайском районе — в советские времена кино считалось важной частью просветительской работы. Он вмещал пятьсот человек, и, помимо показов картин, был местом творческих встреч, лекций и фестивалей. В 90-х «Орион» прекратил свое существование, и здание оставалось заброшенным, пока в 2001 году его не занял спортивный клуб «Первомаец». Посетители выставки увидят архивные материалы кинотеатра — афиши, фотографии, видеоролики, а также кинопроекторы и камеры. Специально подготовленная программа от коллективов Первомайского района поможет окунуться во времена, по которым ностальгирует старшее поколение Новосибирска, а почетным гостем будет бывший директор кинотеатра «Орион» Валентина Егоровна Никифорова.

Выставка «Кинотеатр «Орион», из прошлого с любовью» откроется 1 декабря в 15:00 и будет работать до 7 февраля 2018 года по адресу ул. Первомайская, 148.