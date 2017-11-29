Улица Ленина на два месяца станет пешеходной

На новогодние праздники городские власти сделают пешеходной ее часть от площади до Советской.

Автомобилистам придется искать другой вариант проезда уже с 1 декабря. На Ленина разместятся торговые павильоны, в которых будут продаваться товары от мелких производителей — мэрия надеется, что это поможет жителям Новосибирска с покупкой подарков. Парковки планируют оставить около Краеведческого музея и Госбанка, а каток, переехавший с Площади Ленина, уже заливают в Центральном парке. Городские власти хотят поставить елку как можно раньше, чтобы создать праздничное настроение, а ближе к Новому году — построить горки и ледовый городок. По плану, движение на Ленина планируют возобновить 29 января 2018 года.